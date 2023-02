Vicenza, l'ex modella Elena Cisonni trovata morta in casa

Il dramma in casa dei genitori, ipotesi malore. Aveva solo 34 anni

I medici del Suem 118, giunti pochi minuti dopo la telefonata di allarme, hanno potuto solo costatarne la morte, avvenuta qualche ora prima. Nella casa nessuna traccia sospetta, o elementi per ipotizzare altre cause del decesso se non quelle naturali. I carabinieri hanno comunque presentato un rapporto alla Procura di Vicenza, che ha disposto l'effettuazione dell'autopsia.

Elena Cisonni viveva da tempo a Milano, dove lavorava come esperta di moda. Nella casa di famiglia, a Pove, era tornata per trascorrere qualche giorno con i genitori. Da giovanissima era stata anche modella, partecipando nel 2007 all'edizione del talent "Italia's Next Top Model".