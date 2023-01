Addio a Tatjana Patitz, aprì la strada alle supermodelle Anni 80 e fu amata dal mondo della musica pop

Aveva 56 anni ed è morta per un cancro al seno a Santa Barbara, in California. La più riservata tra le modelle, aveva cominciato a posare a 17 anni e la sua ascesa era legata al " Vogue ". "E' sempre stata il simbolo europeo di cosa è chic", ha detto Anna Wintour, storica direttrice del magazine, paragonando la modella a "un mix tra Romy Schneider e Monica Vitti". Tatjana Patitz negli Anni 80 e 90 partecipò anche a diversi video musicali ( Duran Duran, George Michael, Nick Kamen ) e fece anche alcune esperienze nel mondo del cinema, con i film " Sol Levante " e " Pret-à-Porter ".

A dare la notizia della scomparsa di Tatjana Patitz è stato proprio "Vogue". Cresciuta in Svezia da madre estone e padre tedesco, la Patitz non aveva scelto New York, Londra o Parigi come base, ma un ranch in California nella Santa Ynez Valley dove Peter Lindbergh, il suo mentore fin dagli esordi, l'aveva fotografata con il figlio Jonah. Anche Herb Ritts la ebbe tra i suoi soggetti preferiti.

E' proprio con il figlio Jonah la sua ultima immagine pubblica scattata da Tina Barney alla fine del 2019. Parlando del figlio l'anno scorso, la Patitz aveva detto che era la sua "fonte di felicità".

A cavallo tra gli Anni 80 e i 90 la Patitz era finita spesso nel radar del mondo del pop come perfetta protagonista di video musicali. I Duran Duran la vollero nel clip di "Skin Trade", per Nick Kamen è la top model gigante che lo insegue nel deserto nel video di "Tell Me" e poi partecipò insieme ad altre top, come Linda Evangelista e Naomi Campbell, a "Freedom! 90" di George Michael. I Duran Duran l'hanno ricordata con un post Instagram scritto dal tastierista Nick Rhodes. Al cinema invece aveva partecipato a "Sol Levante", un giallo con Sean Connery e Wesley Snipes tratto da un best-seller di Michael Chricton, e poi a "Pret-à-Porter", film di Robert Altman ambientato nel mondo della moda.