Moda in lutto, morta Stella Tennant: una delle grandi top degli anni '90

Lutto nel mondo della moda: la modella scozzese Stella Tennant, una delle "regine della passerella" negli anni '90, è morta "improvvisamente" cinque giorni dopo il suo cinquantesimo compleanno. "Era una donna meravigliosa e un'ispirazione per tutti noi", si legge nel comunicato della famiglia. Le cause della morte non sono state ancora precisate, ma un portavoce della polizia ha escluso "circostanze sospette".

Stella Tennant venne scoperta all'età di 23 anni dal giornalista di Vogue Plum Sykes quando era una studentessa della Winchester School of Art. Di origini aristocratiche, in passerella si fece notare per la sua bellezza androgina e il lo stile punk. Portava infatti il mullet cut e il piercing al naso, che la resero unica e originale.

Il suo debutto sulle passerelle risale al 1994 ma è nel '96 che scandalizzò con la sua magrezza, sfilando in microbikini per Chanel. Nella sua carriera ha collezionato innumerevoli copertine prestigiose, da Vogue ad Harper's Bazaar, passando per la rivista francese Numéro.

Il suo debutto sulle passerelle risale al 1994 ma è nel '96 che scandalizzò con la sua magrezza, sfilando in microbikini per Chanel. Nella sua carriera ha collezionato innumerevoli copertine prestigiose, da Vogue ad Harper's Bazaar, passando per la rivista francese Numéro.

