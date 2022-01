Brasile, complicanze legate al Covid: muore la modella 18enne Valentina Boscardin

La modella brasiliana Valentina Boscardin , 18 anni, è morta a causa di complicanze legate al Covid. La giovane è stata stroncata da una trombosi mentre era ricoverata in ospedale a San Paolo . A dare il triste annuncio è stata la madre Marcia Boscardin , ex modella e oggi nota presentatrice televisiva e imprenditrice, grande ispirazione per la figlia Valentina: "E' con grande dolore che dico addio all’amore della mia vita . Addio, Valentina Boscardin Mendes".

"Che Dio ti accolga a braccia aperte. Figlia mia, ti amerò per sempre. Un angelo sale al cielo”, ha scritto Marcia Boscardin nella didascalia di una foto pubblicata sui social in cui posa insieme alla figlia.

Valentina era vaccinata con due dosi del vaccino Pfizer e non aveva patologie pregresse. Avrebbe contratto il Covid durante le vacanze di Natale, sviluppando una forma grave della malattia: prima una polmonite severa e poi la trombosi. La modella è scomparsa nel weekend tra 8 e 9 gennaio 2022, ma la notizia è stata diffusa soltanto ora.

I sogni e la carriera - La giovane lavorava per l'agenzia di modelle Ford Model Brasil Sao Paulo. In precedenza aveva posato e sfilato per marchi come Valentino, Armani e Christian Dior. Nel suo curriculum anche esperienze in spot pubblicitari e in televisione. "Valentina era in ascesa e pronta a intraprendere una carriera internazionale, che tristezza. Riposa serena Valentina", ha scritto il giornalista Felipeh Campos, amico di famiglia.