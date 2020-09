Vicenza, lotta alla droga: 400 euro di multa a chi consuma stupefacenti | In due mesi di sperimentazione decine di sanzioni

Vicenza dichiara guerra alla droga. Un'ordinanza firmata a luglio dal sindaco Francesco Rucco prevede una sanzione di 400 euro per chi va ad acquistare o consuma sostanze stupefacenti. In due mesi di sperimentazione sono state già comminate decine di multe. Il primo cittadino ha detto che la polizia locale si è servita e continuerà a servirsi di telecamere nelle piazze e nei giardini per beccare i trasgressori in flagranza.