Cronaca
INDAGINE IN CORSO

Vicenza, donna esce a vedere i fuochi di Capodanno: travolta e uccisa da un'auto

I sanitari sono arrivati sul posto e l'hanno immediatamente intubata, ma non c'è stato nulla da fare

01 Gen 2026 - 17:46
© Ansa

Una donna di 73 anni è morta la scorsa notte, qualche minuto dopo la mezzanotte, a Cassola, in provincia di Vicenza, dopo essere stata investita da un'auto. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe uscita di casa per vedere i fuochi d'artificio quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da una vettura di passaggio e sbalzata avanti per una quindicina di metri, finendo contro un muretto.

Sul posto è arrivata un'ambulanza e i sanitari l'hanno immediatamente intubata, avviando le pratiche di rianimazione, ma trasportata all'ospedale di San Bassiano, è morta nelle ore successive. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la tragedia. 

