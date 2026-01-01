Vicenza, donna esce a vedere i fuochi di Capodanno: travolta e uccisa da un'auto

Una donna di 73 anni è morta la scorsa notte, qualche minuto dopo la mezzanotte, a Cassola, in provincia di Vicenza, dopo essere stata investita da un'auto. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe uscita di casa per vedere i fuochi d'artificio quando, per cause in corso di accertamento, è stata travolta da una vettura di passaggio e sbalzata avanti per una quindicina di metri, finendo contro un muretto.