Vicenza, disoccupato trova 35mila euro in un comodino e li consegna ai Carabinieri

Una vita in cui l'unica garanzia è il monolocale in cui vive, di proprietà del Comune. Per sbarcare il lunario lavoretti occasionali, nessuna occupazione stabile. Eppure quando un uomo di 59 anni di Vicenza ha trovato 35mila euro nascosti dietro il cassetto di un comodino che stava pulendo, non ha pensato di intascarseli per dare una svolta alla propria vita. Ha preferito consegnare il denaro ai Carabinieri.