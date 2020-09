Vicenza, anziano picchiato da un 25enne: aveva difeso la ragazza dell'aggressore

Un pugno in pieno volto e una serie di calci violentissimi, anche alla testa, quando l'anziano era già a terra inerme. Scene impressionanti da Vicenza, dove un anziano di 73 anni è stato aggredito lunedì pomeriggio da un 25enne senza fissa dimora - con diversi precedenti - per aver tentato di fermare la violenza del giovane contro la sua ragazza. Il pensionato è ricoverato con una frattura al femore ma non si escludono anche lesioni alla testa.

Pestato con calci e pugni - L'unica sua colpa è quella di aver tentato di salvare una ragazza dalle botte del suo "compagno". Ora si trova in ospedale con 35 giorni di prognosi per un femore rotto e possibili lesioni al capo. Un incubo in piena regola quello vissuto da un vicentino di 73 anni, che ha tentato di frapporsi tra l'aggressore - un 25enne italiano di origini ungheresi, già noto alle forze dell'ordine - e la sua fidanzata. In un attimo la vittima è diventato lui, crollato a terra dopo un pugno in faccia e malmenato ancora con una sequenza di calci.

L'arresto dell'aggressore - L'orribile episodio è accaduto nel quartiere vicentino del Mercato Nuovo, vicino al mercato ortofrutticolo. Le immagini - che hanno fatto il giro dei social - sono state riprese da una donna che abita nella zona, che si è affacciata al balcone dopo aver sentito delle urla venire dall'esterno. La polizia ha arrestato l'aggressore dopo averlo riconosciuto nel filmato: il giovane era stato denunciato qualche ora prima per un episodio analogo, questa volta ai danni di un carabiniere fuori servizio in treno.