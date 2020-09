Lucca, 16enne pestato da branco perché scambiato per violentatore

Pestato da un gruppo di minorenni come lui, per vendetta , dopo essere stato scambiato per il presunto responsabile di un'aggressione sessuale ai danni di una sedicenne. I fatti risalgono alla notte tra il 15 e il 16 agosto, ma solo ora la polizia del commissariato di Forte dei Marmi (Lucca), è riuscita a ricostruire la vicenda in cui un 16enne fiorentino è stato preso a calci e pugni sul pontile di Tonfano. Quattro i giovani denunciati.

Gli agenti sono anche riusciti a individuare e denunciare per violenza sessuale anche il presunto responsabile dell'aggressione alla sedicenne, a sua volta minorenne.

Scambiato per l'aggressore Da subito era emerso che la brutale aggressione al ragazzo fiorentino era legata a motivi di difesa di una giovane. Inizialmente però sembrava che fosse stata la vittima del pestaggio a intervenire per difendere dal branco una fantomatica ragazza. La vicenda ha poi cominciato a chiarirsi quando due giorni dopo il pestaggio una sedicenne ha raccontato alla polizia di essere stata aggredita qualche sera prima in spiaggia da un ragazzo. Poco dopo, i ragazzi denunciati, amici della giovane, avevano raggiunto sul pontile di Tonfano il 16enne fiorentino e, scambiandolo per l'aggressore, lo avevano pestato per vendetta.