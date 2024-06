Un alpinista vicentino di 51 anni è morto mentre stava affrontando una parete del Monte Cengio (Vicenza). L'allarme è stato lanciato da un escursionista, che ha notato il corpo in un dirupo. Non potendosi avvicinare alla parete per la presenza di foschia, l'eliambulanza ha fatto campo base nelle vicinanze, per poi imbarcare un secondo tecnico e tentare uno sbarco, avvenuto con il verricello, quando si è aperto un varco sul margine del bosco.