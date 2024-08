Uscirà dal carcere di Vicenza, dove era rinchiuso in isolamento, Luciano Vaccari, il carrozziere di Arzignano arrestato per aver travolto e ucciso Angela Vignaga, 15 anni, senza poi prestare soccorso. Dopo l'interrogatorio per la convalida dell'arresto il gip ha infatti accolto la richiesta del legale del 54enne, che chiedeva per lui la misura alternativa al carcere.