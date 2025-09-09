13enne travolto da un'auto a Vicenza, il padre: "Ha distrutto una famiglia"

"Deve poagare il massimo della pena". Sono queste le parole del padre del 13enne morto dopo essere stato travolto da un'automobile, che non si è fermata, a seguito di uno schianto avvenuto domenica sera a Tortima di Lusiana Conco, sull'Altopiano di Asiago (Vicenza). I medici del Suem 118, arrivati sul posto, hanno cercato di rianimare il ragazzo ma senza riuscirci. Un altro ragazzino, vicino alla vittima, è stato ferito nell'urto ed è stato trasportato in ospedale. Dopo un giorno di ricerche, il presunto pirata della strada, un 23enne di Cartigliano (Vicenza), è stato individuato e posto ai domiciliari: è accusato di omicidio stradale, con fuga e omissione di soccorso.