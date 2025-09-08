Vicenza, riccio trovato incastrato in una bottiglia di vetro: liberato dai volontari

"Tutto questo poteva essere evitato. Perché la vera emergenza è l'inciviltà. Il menefreghismo. Il pensare 'non è un mio problema'. Questo post non è solo per raccontare un salvataggio, è un grido d'allarme. Perché chi sporca mette in pericolo la vita, degli animali e delle persone. Lasciare rifiuti per strada non è solo brutto da vedere. È un gesto irrispettoso verso l'ambiente, verso la città, verso chi la abita, umani e animali", sottolineano dal Centro. "Rispettiamo l'ambiente, tuteliamo la vita. Un piccolo gesto può fare la differenza tra la vita e la morte per un essere vivente. Ci auguriamo che non accada mai più. Per colpa di qualcuno, si stava per spegnere una vita innocente", conclude il Centro.