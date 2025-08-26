Allarme caravella portoghese, chi è la "super medusa" arrivata anche sulle spiagge italiane

La Physalia physalis (questo il loro nome scientifico) è il nuovo pericolo che si annida nelle acque italiane ed europee. A onor del vero, studi storici del WWF mostrano segni del suo passaggio nel Mediterraneo già a metà Ottocento ma mai si era assistito a una migrazione di queste dimensioni. La caravella di mare è infatti una specie originaria di acque tropicali e subtropicali che ha la sua dimora storica negli oceani (in primis l'Atlantico ma anche l'Indiano). Qui è stata apprezzata per la sua forma particolare e le sue sorprendenti sfumature blu ma anche temuta per le sue punture. Con i suoi tentacoli capaci di arrivare fino a trenta metri la "super medusa" è infatti una minaccia concreta per i bagnanti, che possono sviluppare eritemi e bolle simili a scottature in grado di durare fino a tre giorni. Dolori transitori che possono poi in alcuni casi degenerare portando a disturbi più gravi come shock anafilattico, febbre, malessere diffuso, vomito e disturbi cardiopolmonari. C'è poi ovviamente anche una piccola possibilità che una puntura possa risultare letale, fino a portare addirittura alla morte.