Francia, colonia di meduse blocca la centrale nucleare di Gravelines: spente quattro unità

Come comunicato dalla società sul proprio sito web, le unità 2, 3 e 4 si sono "spente automaticamente" tra le 23 e la mezzanotte di domenica 10 agosto, mentre l'unità 6 si è arrestata alle 6:20 di lunedì 11 agosto. Gli spegnimenti sono dovuti alla "presenza massiccia e imprevedibile di meduse nei fusti di filtraggio della stazione di pompaggio, situata nella parte non nucleare degli impianti" e "non hanno avuto alcun impatto sulla sicurezza delle strutture, del personale o dell'ambiente". Le squadre dell'impianto sono state mobilitate per effettuare gli interventi necessari a riavviare la produzione in totale sicurezza: ciò potrebbe richiedere giorni.