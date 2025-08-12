Logo Tgcom24
"COLPA" del mare del nord

Francia, colonia di meduse blocca la centrale nucleare di Gravelines: spente quattro unità

La società che gestisce l'impianto ha segnalato la "presenza massiccia e imprevedibile" di questi animali nelle stazioni di pompaggio dell'acqua utilizzata per il raffreddamento dei reattori

12 Ago 2025 - 10:40
© Pixabay

Quattro unità della centrale nucleare di Gravelines, nella Francia del Nord, sono state chiuse a causa della "presenza massiccia e imprevedibile di meduse" nelle stazioni di pompaggio dell'acqua utilizzata per raffreddare i reattori. L'annuncio è stato dato da Électricité de France S.A. (in acronimo Edf), la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia. Al momento, l'impianto è completamente fermo, poiché le altre due unità di produzione, 1 e 5, sono in manutenzione.

Cosa è successo

 Come comunicato dalla società sul proprio sito web, le unità 2, 3 e 4 si sono "spente automaticamente" tra le 23 e la mezzanotte di domenica 10 agosto, mentre l'unità 6 si è arrestata alle 6:20 di lunedì 11 agosto. Gli spegnimenti sono dovuti alla "presenza massiccia e imprevedibile di meduse nei fusti di filtraggio della stazione di pompaggio, situata nella parte non nucleare degli impianti" e "non hanno avuto alcun impatto sulla sicurezza delle strutture, del personale o dell'ambiente". Le squadre dell'impianto sono state mobilitate per effettuare gli interventi necessari a riavviare la produzione in totale sicurezza: ciò potrebbe richiedere giorni.

Perché è successo

 Negli ultimi anni si sta assistendo a una proliferazione di meduse nel Mare del Nord, specie sulle coste di Dunkerque, dovuto a diversi fattori ambientali. La temperatura delle acque, spiegano gli esperti, si è innalzata a causa del riscaldamento globale favorendo la riproduzione di questi animali marini. Non solo: altra indiziata è la pesca intensiva di predatori delle meduse, come il tonno, che ha favorito l'invasione. Non è tuttavia la prima volta che un impianto nucleare si ferma a causa delle meduse: in passato è già accaduto negli Stati Uniti, in Giappone, in Svezia e nel Regno Unito. Nel 2021, in Scozia, la centrale nucleare di Torness - anch'essa gestita da Edf - è rimasta chiusa una settimana causa meduse, come successo dieci anni prima, nel 2011.

La centrale di Gravelines

 La centrale nucleare di Gravelines, una delle più potenti del Paese transalpino, è situata nell'omonimo comune della Francia settentrionale, a circa 20 chilometri da Dunkerque e Calais. L'acqua di raffreddamento viene pompata dal Mare del Nord. L'impianto è composto da sei reattori nucleari, con una potenza nominale di 900 MW ciascuno. Dovrebbe inoltre ospitare due reattori EPR2 da 1.600 MW ciascuno dal 2040.

