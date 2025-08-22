In Spagna è allarme per il "drago blu": chiuse alcune delle spiagge più popolari

Mercoledì 20 agosto, il sindaco di Guardamar del Segura, José Luis Sáez, ha annunciato la chiusura delle spiagge dove sono stati trovati i due esemplari, vietando il bagno e invitando i bagnanti a segnalare eventuali avvistamenti. La polizia locale ha rafforzato la vigilanza, incaricando bagnini e servizi municipali di monitorare la costa. Giovedì 21 agosto, dopo aver completato i controlli e non aver trovato altri esemplari, si è deciso di far scendere l'allerta da rossa a gialla. Il bagno è dunque nuovamente consentito, ma con massima prudenza.