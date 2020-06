Viceministro della Salute sui malati non Covid-19: "Si è lasciato spazio alle emergenze: ora bisogna recuperare"

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a "Mattino Cinque" tocca il tema delle cure delle malattie diverse dal Covid-19, rimandate da molti pazienti: “L’80% degli interventi chirurgici sono stati rimandati e si è lasciato spazio solo agli oncologici o emergenze. Servono linee che possono far riprendere con tranquillità ma soprattutto per recuperare il tempo perso”. L’esponente del governo sottolinea: "Per alcuni pazienti, come quelli oncologici. avere un ritardo di due mesi per il trattamento può avere un significativo impattivo sulla qualità della vita".