Fase 2, Sileri: "Ottimista, ma possibili future micro-chiusure"

Sulla riapertura tra le Regioni il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri è "ottimista" ma non esclude che nelle prossime settimane "ci siano passi indietro chirurgici laddove necessario". Spiega che "dobbiamo aspettare i dati" e che "in base ai criteri diremo come saranno le riaperture, ma non vedo motivi di pessimismo". Sull'ipotesi partenze differenziate spiega che non vede "questa possibilità" e chiarisce: "Ogni settimana faremo un report".