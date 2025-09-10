Logo Tgcom24
Cronaca
era stato trasferito al Bambino Gesù di Roma

Vibo Valentia, morto il bimbo di 3 anni rimasto schiacciato al parco

Con il decesso del piccolo, sotto il profilo giudiziario, cambia l'ipotesi accusatoria che diventa omicidio colposo

10 Set 2025 - 14:26
È morto il bimbo di tre anni e mezzo rimasto gravemente ferito venerdì, nel parco giochi di Vibo Valentia, da una trave in legno che gli aveva schiacciato il fegato. All'ospedale di Vibo, i medici avevano sottoposto il piccolo a un primo intervento riuscendo a tamponare l'emorragia ma, vista la gravità delle condizioni, era stato trasferito al Bambino Gesù di Roma dove era stato sottoposto a un secondo intervento. 

Con la morte del piccolo, sotto il profilo giudiziario, cambia l'ipotesi accusatoria che diventa omicidio colposo. La Procura di Vibo Valentia, guidata da Camillo Falvo, ha intanto incaricato l'ingegner Giuseppe Venanzio di effettuare una perizia tecnica sulla struttura sequestrata, per valutare eventuali responsabilità legate alla sicurezza e all'adeguatezza dell'installazione. Per ora si stanno eseguendo le verifiche documentali e amministrative, appena ci sarà un quadro chiaro e i risultati della consulenza gli inquirenti procederanno ad approfondimenti con eventuali esami delle persone.

vibo valentia

