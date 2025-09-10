Vibo Valentia, morto il bimbo di 3 anni rimasto schiacciato al parco

È morto il bimbo di tre anni e mezzo rimasto gravemente ferito venerdì, nel parco giochi di Vibo Valentia, da una trave in legno che gli aveva schiacciato il fegato. All'ospedale di Vibo, i medici avevano sottoposto il piccolo a un primo intervento riuscendo a tamponare l'emorragia ma, vista la gravità delle condizioni, era stato trasferito al Bambino Gesù di Roma dove era stato sottoposto a un secondo intervento.