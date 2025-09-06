Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 11
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

area sequestrata

Bambino ferito in un parco giochi a Vibo Valentia: è grave

Il piccolo, di tre anni, è stato schiacciato da una trave che ha ceduto all'improvviso

06 Set 2025 - 12:33
11 foto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri