Cronaca
in prognosi riservata

Bambino schiacciato da una trave in un parco giochi a Vibo Valentia, è grave

L'incidente in un'area di proprietà del Comune. La Procura ha aperto un fascicolo

06 Set 2025 - 12:34
Un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito in un parco giochi di Vibo Valentia, di proprietà del Comune: il piccolo è stato schiacciato da una trave alla quale si era appoggiato, che ha ceduto improvvisamente. Sul posto é intervenuto il personale del 118, che ha portato il bambino in ospedale, dove è stato ricoverato con prognosi riservata a causa delle gravi lesioni interne subite.

Il bambino, al momento dell'incidente, era insieme ai genitori che hanno subito allertato i soccorsi. La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo sull'incidente allo scopo di accertare eventuali responsabilità, mentre la questura ha provveduto al sequestro dell'area.

vibo valentia

