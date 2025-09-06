Bambino schiacciato da una trave in un parco giochi a Vibo Valentia, è grave

Un bambino di tre anni è rimasto gravemente ferito in un parco giochi di Vibo Valentia, di proprietà del Comune: il piccolo è stato schiacciato da una trave alla quale si era appoggiato, che ha ceduto improvvisamente. Sul posto é intervenuto il personale del 118, che ha portato il bambino in ospedale, dove è stato ricoverato con prognosi riservata a causa delle gravi lesioni interne subite.