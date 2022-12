Vialli, "l'abbraccio" di Fedez e Calderoli: "Campione nel calcio e nella vita, siamo tutti con te"

"Il conforto e la forza che mi ha dato Gianluca Vialli durante la malattia non li scorderò mai, spero un giorno di riuscire a sdebitarmi per quello che ha fatto per me", ha scritto Fedez, ribadendo come l'ex calciatore gli sia stato d'esempio per affrontare il tumore neuroendocrino al pancreas.

Anche Calderoli ha dovuto lottare contro il cancro. Il ministro ha definito Vialli "campione quotidiano per come ha affrontato questa durissima battaglia, la partita più dura, che combatte con coraggio da cinque anni. Nessuno può capirlo meglio di chi, come me, purtroppo combatte la stessa battaglia da dieci anni. Forza Vialli, siamo tutti con te e ti aspettiamo presto di nuovo alla guida della delegazione azzurra!".