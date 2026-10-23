Viaggio di nozze da incubo per due sposi milanesi, risarciti con 27mila euro

Il pacchetto acquistato dalla coppia prevedeva il viaggio di andata e ritorno in aereo, il soggiorno in diverse strutture e una serie di spostamenti ed escursioni tra Perù e Colombia, dal 12 al 28 agosto 2022. Un programma che avrebbe dovuto garantire agli sposi un'esperienza speciale, almeno in teoria. Già all'aeroporto il primo problema: i due hanno scoperto che avrebbero dovuto affrontare il volo intercontinentale separati. Come ricostruito nel processo, la compagnia aerea (l'olandese Klm) aveva previsto per la moglie un volo diretto da Amsterdam a Lima, mentre il marito avrebbe dovuto fare scalo a Panama, arrivando nella capitale peruviana alcune ore dopo. La coppia è riuscita a risolvere il problema grazie all'intervento degli addetti della compagnia, che hanno trovato una soluzione per farli partire insieme. Il problema si è poi ripresentato anche al ritorno, dove non hanno potuto fare altro che ritornare in Italia separati.