Perù, nove persone sono morte in un incidente stradale

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 2 del mattino dell'8 agosto (le ore 8 in Italia) nel distretto di Pallpata, nella provincia di Espinar (regione di Cusco), secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Andina. Fonti della polizia regionale di Cusco hanno indicato che il minivan ha tamponato il mezzo pesante per cause ancora da accertare. La polizia nazionale ha riferito che i soccorritori hanno trovato nove vittime sul luogo dell'incidente e che un uomo e cinque donne sono stati trasportati in ospedale a Espinar - situata a circa 1.200 chilometri a sud di Lima -, a causa delle ferite riportate.