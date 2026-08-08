Tre morti in poche ore sulle strade, schianti fatali a Palermo, nel Catanzarese e vicino a Pescara

Nel Catanzarese invece un uomo di 45 anni è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 106, nei pressi dello svincolo di Pietragrande. Coinvolte nello schianto due vetture e una moto. A perdere la vita è stato il conducente di una delle auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del servizio 118. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.