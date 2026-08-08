Tre morti in poche ore sulle strade, schianti fatali a Palermo, nel Catanzarese e vicino a Pescara

Tre morti in poche ore a causa di incidenti stradali, a Palermo, nel Catanzarese e vicino a Pescara. Nel capoluogo siciliano ha perso la vita un giovane di 19 anni: in base a una prima ricostruzione il ragazzo nella notte si trovava in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare con precisione, è finito contro un palo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati nello scontro. Gli agenti dell'infortunistica della polizia municipale sono ancora al lavoro per accertare la dinamica.
Un 18enne morto nel Pescarese
Un'altra giovane vittima nel Pescarese. Un ragazzo di 18 anni è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto al confine tra Montesilvano e Silvi. Il ragazzo viaggiava a bordo di un motorino che, per cause ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'auto. La vettura sembra abbia invaso la corsia opposta durante un sorpasso e sembra viaggiasse a velocità sostenuta. L'autista del veicolo è rimasto lievemente ferito.
Scontro tra due vetture e una moto nel Catanzarese
Nel Catanzarese invece un uomo di 45 anni è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 106, nei pressi dello svincolo di Pietragrande. Coinvolte nello schianto due vetture e una moto. A perdere la vita è stato il conducente di una delle auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del servizio 118. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.