Perù, un incendio minaccia l'accesso a Machu Picchu: un morto

Un incendio che minaccia la principale via d'accesso alla celebre città inca di Machu Picchu, nel sud del Perù, ha causato un morto e due feriti. Lo ha annunciato oggi la Protezione civile. Il rogo si sta propagando da ieri nella Valle Sacra degli Inca, nella regione di Cusco, dove si trova la stazione ferroviaria di Ollantaytambo, la più frequentata per raggiungere Machu Picchu. "Abbiamo una persona anziana deceduta a causa delle fiamme e due feriti con ustioni di secondo grado", ha dichiarato alla radio Rpp Miguel Osco, capo dell'Ufficio regionale per la gestione dei disastri e la sicurezza di Cusco. "Siamo molto vicini a Machu Picchu, questa è la via d'accesso. Gli autobus turistici passano a poche centinaia di metri, non molto lontano dall'incendio", ha riferito un residente, Gustavo Lozano, intervistato dall'emittente. Osco ha precisato che l'incendio si è propagato rapidamente a causa delle condizioni meteorologiche: "C'è molto sole, un forte irraggiamento solare. La vegetazione è molto secca e questo fa sì che l'incendio si diffonda velocemente". L'incendio è scaturito dai roghi che i contadini sono soliti appiccare in questo periodo dell'anno per disboscare e ricavare terreni coltivabili. La città di Machu Picchu è la principale attrazione turistica del Perù e richiama quasi 3 milioni di visitatori all'anno.