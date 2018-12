Viaggi organizzati abusivamente e associazioni create dal nulla solo come copertura: "Così non paghiamo le tasse"

“Una crociera nella capitale baltiche ti costa 1700-1800 euro, con noi che abbiamo già preso le cabine invece stiamo sugli 880”. Queste le parole di un’organizzatrice di viaggi abusivi che, ripresa dalle telecamere nascoste di “Striscia la Notizia”, ammette serenamente anche il metodo per aggirare il pagamento delle tasse e offrire alla metà del prezzo qualsiasi tipo di viaggio organizzato: “Noi abbiamo creato un’associazione e essendo riconosciuti come associazione culturale paghiamo di meno e ne facciamo 7-8 all’anno”.



Come ci spiega Luca Abete però le associazioni culturali non possono organizzare più di un paio di viaggi ogni 365 giorni, anno solare, senza fini di lucro e senza offerte al pubblico. La titolare spiega anche come le regolari agenzie di viaggi si siano lamentate: “Mi ha chiamato sto str***a dicendomi: ‘Noi paghiamo le tasse e voi no’. E gli ho detto di farsi l’associazione”. Una concorrenza sleale dunque, ma non finisce qui perché alcune di queste organizzazioni rubano i nomi delle agenzie di viaggi regolari.