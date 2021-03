Viaggi all'estero, Speranza: quarantena di 5 giorni e tampone anche per chi rientra dai Paesi Ue

Sardegna zona bianca: test in aeroporto per chi arriva a Cagliari Ansa 1 di 54 Ansa 2 di 54 Ansa 3 di 54 Ansa 4 di 54 Ansa 5 di 54 Ansa 6 di 54 Ansa 7 di 54 Ansa 8 di 54 Ansa 9 di 54 Ansa 10 di 54 Ansa 11 di 54 Ansa 12 di 54 Ansa 13 di 54 Ansa 14 di 54 Ansa 15 di 54 Ansa 16 di 54 Ansa 17 di 54 Ansa 18 di 54 Ansa 19 di 54 Ansa 20 di 54 Ansa 21 di 54 Ansa 22 di 54 Ansa 23 di 54 Ansa 24 di 54 Ansa 25 di 54 Ansa 26 di 54 Ansa 27 di 54 Ansa 28 di 54 Ansa 29 di 54 Ansa 30 di 54 Ansa 31 di 54 Ansa 32 di 54 Ansa 33 di 54 Ansa 34 di 54 Ansa 35 di 54 Ansa 36 di 54 Ansa 37 di 54 Ansa 38 di 54 Ansa 39 di 54 Ansa 40 di 54 Ansa 41 di 54 Ansa 42 di 54 Ansa 43 di 54 Ansa 44 di 54 Ansa 45 di 54 Ansa 46 di 54 Ansa 47 di 54 Ansa 48 di 54 Ansa 49 di 54 Ansa 50 di 54 Ansa 51 di 54 Ansa 52 di 54 Ansa 53 di 54 Ansa 54 di 54 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone negativo al termine dei 5 giorni. La quarantena era già prevista per tutti i Paesi extra Ue. L'ordinanza sarà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fino al 6 aprile, il giorno dopo Pasquetta.