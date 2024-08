Viaggi in aereo, torna il limite dei 100 ml nel bagaglio a mano

Come riporta il Corriere della Sera, a maggio Bruxelles ha rivelato di aver "ricevuto informazioni tecniche indicanti che una configurazione specifica dei sistemi per il rilevamento di esplosivi per il bagaglio a mano conformi allo standard C3 non soddisfa le prestazioni richieste per quanto riguarda lo screening di liquidi, aerosol e gel". Solo per l’esemplare Hi-Scan 6040 CTiX realizzato dalla britannica Smiths Detection e l’algoritmo di rilevamento "20-50-00" era stato deciso un limite di 330 ml. Ora, la Commissione europea ha fatto sapere che "le informazioni tecniche ricevute dalla Commissione e convalidate dagli Stati e dai laboratori Ecac (Conferenza europea dell’aviazione civile, ndr) hanno evidenziato la necessità di riesaminare le configurazioni esistenti dei sistemi Edscb conformi allo standard C3". Per questo motivo tutti i sistemi conformi allo standard C3 progettati per lo screening del bagaglio a mano a cui è stato accordato il "marchio Ue" o lo status "in attesa di marchio Ue prima del 1° agosto 2024 possono essere usati per lo screening dei liquidi soltanto con un limite massimo dei singoli contenitori che non superi i 100 ml", si legge nei documenti ufficiali inviati alle società di gestione aeroportuale.