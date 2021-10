Verona, prima della somministrazione del vaccino ruba il certificato e scappa dal bagno

Ansa

Prima di ricevere la dose, ha rubato il certificato di avvenuta vaccinazione per poi scappare dalla finestra del bagno. E' accaduto all'hub vaccinale Palaferroli a San Bonifacio, in provincia di Verona. Come riporta L'Arena, un uomo si è presentato al centro senza prenotazione e, dopo aver fatto l'anamnesi coi medici, ha ottenuto il certificato alla registrazione. Al momento di presentarsi ai box per l'iniezione, ha chiesto al personale di poter andare in bagno e non è più tornato.