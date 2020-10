Verona, neonato abbandonato in strada: rintracciati i genitori

Sono stati rintracciati i genitori del neonato di quattro mesi abbandonato all'angolo di una strada a Verona , nel quartiere Golosine, mercoledì sera. Secondo le prime indiscrezioni riportate dal Corriere del Veneto, la mamma e il papà del piccolo sarebbero stati identificati dopo una segnalazione ai carabinieri da parte di un cittadino che risiede in zona. Intanto, fioccano le richieste di adozione per il neonato, al quale è stato dato il nome di Zeno, patrono della città.

La segnalazione - Il cittadino avrebbe risposto all’appello lanciato dalla polizia di Stato e rimbalzato in tv da Barbara D’Urso.

A trovare il piccolo e ad allertare gli operatori del Suem 118 erano stati due agenti della polizia che pattugliavano la zona. Il piccolo era stato poi trasportato in ospedale, dove si trova tuttora. Le sue condizioni di salute sono buone.

Fioccano le richieste di adozione - Sono molte le richieste di adozione che stanno pervenendo per il neonato. "Sono importanti le buone notizie sulla salute del bambino ma è altrettanto commovente il grande cuore dei veronesi che, come tutti noi, scossi da questo episodio ci stanno scrivendo e telefonando disposti ad accogliere il piccolo". Lo ha detto l'assessore ai Servizi sociali del Comune di Verona, Daniela Maellare.

"Questo episodio - ha aggiunto l’assessore - è abbastanza particolare perché non è frequente l'abbandono di un bimbo così grande. E' vero che il piccolo ha solo quattro mesi, ma in genere l'abbandono avviene nei primi giorni di vita per motivi diversi ma quasi sempre legati a situazioni di forte disagio della madre".