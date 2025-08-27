Dal bronzo ai Mondiali per trapiantati al malore fatale: il cordoglio di Zaia per la morte di Daniele Dorizzi

"Il suo sorriso, la sua energia, la sua straordinaria testimonianza resteranno impressi nella memoria di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo. Ha dimostrato che lo sport è molto più di una competizione: è un inno alla vita, un'occasione di rinascita, un messaggio di speranza per tutti. Il suo impegno, le sue vittorie e la sua voglia di vivere sono un'eredità che il Veneto custodirà con riconoscenza e orgoglio", conclude Zaia.