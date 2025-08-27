Logo Tgcom24
Cronaca
atleta di Lazise (Verona)

Dal bronzo ai Mondiali per trapiantati al malore fatale: il cordoglio di Zaia per la morte di Daniele Dorizzi

Il 58enne atleta di Lazise (Verona) era appena rientrato in Italia con la medaglia nelle freccette conquistata ai World Transplant Games di Dresda. Il governatore: "Perdiamo un simbolo di speranza"

27 Ago 2025 - 17:26
© Facebook

© Facebook

Era rientrato domenica da Dresda, dove aveva vinto il bronzo nelle freccette ai World Transplant Games, i Mondiali per trapiantati; è morto per un malore a Lazise (Verona) l'atleta trapiantato Daniele Dorizzi, 58 anni. Lo rende noto il presidente del Veneto Luca Zaia, esprimendo il proprio cordoglio alla famiglia: "Perdiamo un simbolo di speranza".

Il campione Daniele Dorizzi

 Trapiantato di rene nel 2006, con la Nazionale italiana Trapiantati Daniele Dorizzi aveva già vinto l'oro mondiale a Perth nel 2023 e tre bronzi a Newcastle nel 2019.

"La notizia della scomparsa di Daniele Dorizzi - commenta Zaia - mi lascia sgomento. Con lui il Veneto perde non solo un campione plurimedagliato, ma un simbolo di coraggio, di forza e di speranza. Daniele ha saputo trasformare una prova durissima della vita in un messaggio di rinascita, diventando un punto di riferimento per tutti coloro che credono nella donazione, nella solidarietà e nello sport come via di riscatto. L'esempio che Daniele ci lascia continuerà a illuminare l'impegno di chi lotta ogni giorno con coraggio e fiducia".

"Il suo sorriso, la sua energia, la sua straordinaria testimonianza resteranno impressi nella memoria di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo. Ha dimostrato che lo sport è molto più di una competizione: è un inno alla vita, un'occasione di rinascita, un messaggio di speranza per tutti. Il suo impegno, le sue vittorie e la sua voglia di vivere sono un'eredità che il Veneto custodirà con riconoscenza e orgoglio", conclude Zaia.

