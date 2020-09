Verona, il padre di una vittima del batterio a Tgcom24: "Avevano insabbiato tutto"

"Avevano insabbiato tutto. Senza la nostra denuncia tutto questo non avrebbe avuto fine". A parlare a Tgcom24 è Simone Carnevali, il papà di una delle vittime del Citrobacter, batterio killer che ha ucciso quattro bambini in terapia intensiva all'Ospedale della Donna e del Bambino, in provincia di Verona. "Quando siamo entrati in ospedale c'erano già quattro bambini infetti, però noi lo abbiamo saputo solo successivamente. Nessuno parlava, nessuno ci diceva di questo batterio. Erano più di due anni che circolava. Adesso chiediamo giustizia, vogliamo sapere la verità, chi sapeva doveva parlare", aggiunge l’uomo.