Verona, batterio killer che uccise quattro bambini: per gli esperti "si annidava nei rubinetti dell'acqua"

Ricorrere all'acqua non sterile potrebbe essere l'errore che negli ultimi due anni è costato al vita a quattro bambini del reparto terapia intensiva dell' Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, in provincia di Verona . A dirlo è la relazione di una delle due commissioni - quella guidata dal professor Vincenzo Baldo, ordinario di Igiene e Sanità pubblica all'Università di Padova - nominate dalla regione Veneto, secondo cui il Citrobacter avrebbe colonizzato un rubinetto dell'acqua interno alla struttura.

Riaperto l'intero reparto - Il batterio aveva causato, tra il 2018 e l'inizio di quest'anno, la morte di quattro bambini ricoverati nel reparto di terapia intensiva, costringendo i responsabili alla sua chiusura. Decisiva per far venire alla luce la presenza del Citrobacter fu la lotta di Francesca Frezza, madre di Nina, che ha reso pubblica l'accusa di "accanimento terapeutico" nei confronti della figlia scomparsa nel novembre 2019.. L'intero reparto di ostetricia, fermo dal 12 giugno scorso, è stato riaperto dopo aver provveduto alla sanificazione di tutti gli ambienti.

Il governatore Zaia: "Relazione inviata in Procura" - "Ho dato disposizione al segretario regionale della Sanità di inoltrare tale relazione alla Procura della Repubblica e di renderla disponibile all'Azienda Ospedaliera, così che i genitori dei bambini colpiti dal batterio possano conoscerne fin da subito gli esiti". Sono le parole del governatore della Regione Luca Zaia, che in passato aveva già affrontato l'argomento del Citrobacter. Nel giugno scorso infatti, aveva annunciato la chiusura del reparto di ostetricia in una conferenza stampa molto discussa insieme al leader della Lega Matteo Salvini. L'ex ministro in quell'occasione venne fortemente contestato per il gesto "irrispettoso" di mangiare ciliegie mentre il governatore del Veneto illustrava le fatali conseguenze del batterio.