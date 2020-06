Salvini a Verona: Zaia parla di neonati morti per un batterio, lui mangia ciliegie | E' polemica

Terapia intensiva neonatale e punto nascita dell'ospedale di Verona chiusi per un batterio killer che ha ucciso neonati. Di questo il governatore del Veneto Zaia parla in conferenza stampa a Verona mentre Matteo Salvini viene ripreso, accanto a lui, a mangiare ciliegie. E' polemica: il video rimbalza su Twitter e gli attacchi al leader del Carroccio non si risparmiano. "Si parla di morti e lui mangia ciliegie", è il dito puntato contro.

Il patto delle ciliegie - L'occasione in cui è inquadrata la gaffe di Salvini è quella del "patto delle ciliegie" siglato a Verona tra Matteo Salvini e Luca Zaia, che suggella la ricandidatura del governatore uscente alla presidenza del Veneto alle prossime elezioni regionali.

L'incontro con il segretario federale della Lega a Verona è stata la prima uscita ufficiale di Zaia da Venezia dopo l'esplosione dell'emergenza sanitaria. Prima della conferenza stampa una militante veronese ha donato a Salvini e a Zaia due cestini di ciliegie, per "benedire" l'annunciata ricandidatura.

"Sono ancora in modalità Coronavirus - ha chiosato Zaia - e non è ancora tempo di parlare di elezioni. Tra l'altro non sappiamo ancora quando si andrà a votare e la campagna elettorale è noto che si farà negli ultimi 45 giorni".

"Luca pone l'autonomia come precondizione per essere eletto e secondo me ha pienamente ragione" ha sottolineato Salvini. "Noi siamo perfezionisti - ha proseguito - e penso che l'autonomia faccia bene a tutta l'Italia e i milioni di veneti e di lombardi che l'hanno votata sono la testimonianza migliore. Siccome il centrodestra tornerà al governo in questo Paese, è questione di tre mesi o al massimo di due anni, ma ci torneremo, io da segretario nazionale non voglio perdere un altro anno come ho fatto con i 5 Stelle. Per cui - ha concluso Salvini - chiunque voglia sostenere Luca Zaia e la Lega in Veneto deve sottoscrivere a livello nazionale l'impegno ad attuare l'autonomia in tempi rapidi".