Verona, all'esame per la patente con auricolari e telefonini: 41 a giudizio

Gli investigatori hanno ricostruito un'organizzazione strutturata nella quale diversi soggetti svolgevano compiti distinti: dal reperimento dei candidati alla preparazione e consegna delle apparecchiature, fino all'accompagnamento alle sedi d'esame e alla gestione dei proventi. Per il servizio illecito venivano richieste somme comprese tra 2.000 e 3.000 euro. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 40.000 euro in contanti, decine di Schede telefoniche intestate a persone inesistenti, microauricolari, microcamere, telefoni e altro materiale elettronico, e capi di abbigliamento già predisposti per nascondere le apparecchiature. Sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro. Al termine degli accertamenti, 41 persone sono state rinviate a giudizio per il reato di falsa attribuzione di lavori altrui durante esami o concorsi pubblici, e su delega del Pubblico Ministero sono state ritirate e sequestrate 27 patenti di candidati che avevano superato illecitamente la prova teorica.