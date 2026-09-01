Contromano per 50 chilometri sull'autostrada A1, la follia di una 32enne sull'Appennino | Fermata dopo un inseguimento di 40 minuti

Intercettata una prima volta, la donna avrebbe abilmente scartato l'alt proseguendo la sua folle corsa, che da lì in avanti si sarebbe trasformata quasi in una scena da film. Alla diramazione di Barberino, la 32enne avrebbe ancora una volta invertito la marcia, oltrepassando quattro corsie in diagonale per eludere un secondo posto di blocco. Al casello di Barberino, si è immessa nuovamente in autostrada in direzione Bologna ma, vedendosi alle spalle ancora diverse volanti, ha ingranato la retromarcia per tornare, di nuovo contromano, verso Barberino. Una scena che ha lasciato attoniti - e impauriti - tantissimi automobilisti e che si è conclusa solo quaranta minuti più tardi, dopo che diverse volte la donna era riuscita a nascondersi alle telecamere di videosorveglianza e a imboccare svincoli di servizio per fuggire agli agenti.