Contromano per 50 chilometri sull'autostrada A1, la follia di una 32enne sull'Appennino | Fermata dopo un inseguimento di 40 minuti
Inseguimento di 40 minuti tra gli svincoli del tratto appenninico tra Bologna e Firenze. La donna è risultata positiva alla cannabis e dè stata denunciata
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È scappata dalla polizia viaggiando contromano per oltre 50 chilometri su una trafficatissima autostrada A1. Una 32enne tedesca è stata fermata e denunciata per fuga pericolosa, dopo che per quaranta minuti si è destreggiata in diverse manovre pericolosissime tra gli svincoli del tratto appenninico dell'Autostrada del Sole, in particolare quelli tra la tratta "Panoramica" e quella "Direttissima" che collegano Bologna e Firenze. La donna è risultata poi positiva alla cannabis ed è per questo accusata anche di guida sotto l'effetto di stupefacenti.
La prima inversione e le segnalazioni degli automobilisti
L'episodio risale alla mattina di giovedì 20 agosto, nel pieno delle vacanze per milioni di italiani. La 32enne, alla guida di un minivan con targa tedesca, avrebbe improvvisamente invertito la marcia - per ragioni ancora da accertare - sul cosiddetto "valico della Citerna", lungo l'A1 Panoramica, dirigendosi contromano verso Barberino di Mugello. In questo frangente sono state decine le segnalazioni al 112, che già si era però messo in moto dopo che i sensori usati sulle autostrade italiane avevano rilevato la presenza di un veicoli che viaggiava in direzione opposta a quella della carreggiata. Sul posto sono state inviate sei pattuglie della Polstrada, che ha disposto la chiusura del tratto tra Barberino, Badia e Roncobilaccio.
I due alt evitati e la fuga tra gli svincoli
Intercettata una prima volta, la donna avrebbe abilmente scartato l'alt proseguendo la sua folle corsa, che da lì in avanti si sarebbe trasformata quasi in una scena da film. Alla diramazione di Barberino, la 32enne avrebbe ancora una volta invertito la marcia, oltrepassando quattro corsie in diagonale per eludere un secondo posto di blocco. Al casello di Barberino, si è immessa nuovamente in autostrada in direzione Bologna ma, vedendosi alle spalle ancora diverse volanti, ha ingranato la retromarcia per tornare, di nuovo contromano, verso Barberino. Una scena che ha lasciato attoniti - e impauriti - tantissimi automobilisti e che si è conclusa solo quaranta minuti più tardi, dopo che diverse volte la donna era riuscita a nascondersi alle telecamere di videosorveglianza e a imboccare svincoli di servizio per fuggire agli agenti.
La donna bloccata e gli esami
Alla fine la donna è stata incastrata, o meglio obbligata a fermarsi, dal blocco totale fisico di entrambe le carreggiate della A1 appenninica. Trovata in forte stato di agitazione, è stata portata all'ospedale di Borgo San Lorenzo, dove l'equipe medica ha rilevato un'intossicazione da cannabis. Per questo la donna è stata denunciata per fuga pericolosa e per guida sotto l'effetto di stupefacenti. È stata inoltre segnalata al prefetto di Firenze per l'uso di sostanze e per la circolazione contromano. Alla donna sono state ritirate l'auto e la patente, mentre una modica quantità di marijuana trovata sul sedile del veicolo è stata sequestrata.