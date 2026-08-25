Salento, scontro tra due auto: muoiono marito e moglie di 51 e 47 anni

Tragico incidente nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 agosto sulla Provinciale 17, tra Salice Salentino e Veglie, in provincia di Lecce. Un uomo di 51 anni e la moglie di 47 hanno perso la vita nello scontro tra la loro Fiat Panda e una Mercedes che procedeva nella direzione opposta. I due coniugi, entrambi di Nocera Superiore, in provincia di Salerno, erano diretti verso Porto Cesareo. Per cause ancora da ricostruire, la loro auto si è scontrata con la vettura guidata da un 41enne di San Pietro Vernotico. L'impatto non ha lasciato scampo alla coppia.