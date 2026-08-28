Auto si ribalta ed esce di strada a Perugia, due 17enni sbalzati fuori: morti sul colpo

Sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando, dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su sé stessa. Due 17enni sono morti all'altezza di Sant'Enea, in provincia di Perugia, dopo un gravissimo incidente stradale. Insieme a loro si trovavano altri tre giovanissimi, tra i 16 e i 18 anni. Alla guida, secondo quanto pare dalle prime indagini, c'era uno 18enne.