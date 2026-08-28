Auto si ribalta ed esce di strada a Perugia, due 17enni sbalzati fuori: morti sul colpo

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Sono stati sbalzati fuori dall'auto sulla quale stavano viaggiando, dopo che la vettura è uscita di strada e si è ribaltata più volte su sé stessa. Due 17enni sono morti all'altezza di Sant'Enea, in provincia di Perugia, dopo un gravissimo incidente stradale. Insieme a loro si trovavano altri tre giovanissimi, tra i 16 e i 18 anni. Alla guida, secondo quanto pare dalle prime indagini, c'era uno 18enne.
La dinamica dell'incidente e la morte
La tragedia è avvenuta intorno a mezzanotte. La vettura, una Mercedes classe A, si sarebbe ribaltata in corrispondenza di una brusca curva lungo una strada interna che collega Perugia a Marsciano. Le vittime, sedute nella parte posteriore dell'auto, sono stati sbalzati fuori dalla vettura schiantandosi contro il muro di una casa. Sono morti sul colpo.
Come stanno gli altri ragazzi
Gli altri tre ragazzi che viaggiavano in auto sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sono in corso le indagini della Polizia locale per ricostruire l'accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri, elisoccorso e 118.