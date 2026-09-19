Positivo all'alcoltest chiama la cugina... ma è più ubriaca di lui

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È stato fermato alla guida dell'auto perché trovato positivo all'alcoltest. Ma i guai non sono finiti lì. Perché, una volta chiamata la cugina per farsi venire a prendere dopo il ritiro della patente, i poliziotti hanno scoperto che anche lei era ubriaca. Anzi, lo era addirittura più di lui.
Il controllo della polizia
Ha dell'incredibile quanto accaduto nella notte lungo la Strada statale 16 Adriatica, nel comune di Rimini, dove una pattuglia della polizia stradale di Riccione, impegnata in un servizio di controllo della circolazione, ha proceduto al controllo di un autocarro condotto da un 60enne. Sottoposto alla verifica etilometrica, l’uomo è risultato positivo, con un tasso alcolemico pari a circa il doppio del limite consentito. Gli agenti che non hanno potuto far altro che procedere con la denuncia e il conseguente ritiro della patente.
La cugina ubriaca
Il 60enne è stato poi invitato a contattare una persona di sua fiducia per farsi venire a prendere e per affidarle il veicolo. L'uomo ha così chiamato la cugina, che però si è presentata in evidente stato di alterazione. I poliziotti hanno voluto vederci chiaro e hanno sottoposto anche la donna, una 53enne, all'etilometro. L'esito è stato sorprendente, perché pure lei è risultata positiva, con un tasso addirittura superiore a quello del cugino. Per entrambi, a quel punto, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Infine, il nuovo invito a contattare un terzo parente. Questa volta, sobrio.