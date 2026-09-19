Positivo all'alcoltest chiama la cugina... ma è più ubriaca di lui

Il 60enne è stato poi invitato a contattare una persona di sua fiducia per farsi venire a prendere e per affidarle il veicolo. L'uomo ha così chiamato la cugina, che però si è presentata in evidente stato di alterazione. I poliziotti hanno voluto vederci chiaro e hanno sottoposto anche la donna, una 53enne, all'etilometro. L'esito è stato sorprendente, perché pure lei è risultata positiva, con un tasso addirittura superiore a quello del cugino. Per entrambi, a quel punto, è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Infine, il nuovo invito a contattare un terzo parente. Questa volta, sobrio.