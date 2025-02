Verona, dopo 72 anni di matrimonio muoiono a un'ora di distanza: "Per Attilio e Amalia nozze in cielo"

Dalla città di Romeo e Giulietta, una storia d'amore lunghissima che culminerà con "le nozze in cielo". Proprio in questi termini i figli di Attilio Piubello, 94 anni, e Amalia Antonini, 93, deceduti a un'ora di distanza l'uno dall'altro dopo 72 anni di matrimonio, si riferiscono ai funerali dei genitori che verrà celebrati nella Chiesa di San Massimo vescovo a Verona. Lui era ricoverato in ospedale per una brutta broncopolmonite, lei è deceduta in casa. "Erano una cosa sola - racconta il figlio Stefano al quotidiano L'Arena. - Secondo me è stato papà: quando è morto, alle 4.50, è andato da lei, dal suo scricciolo, e se l'è portata con sé. Erano le 5 e qualcosa del mattino".