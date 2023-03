Bergamo, morti durante la notte dopo una vita insieme: la storia di Giacomo e Domenica

Morti per cause naturali

Domenica Testa e Giacomo Di Grazia si sono spenti l’uno a poca distanza dall’altra per cause naturali. Il figlio Andrea entrando in camera da letto ha provato a svegliarli senza ottenere risultati così ha chiesto aiuto ai sanitari del 118 che ne hanno accertare il decesso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Ponte San Pietro che hanno effettuato il sopralluogo e informato il magistrato della morte dei due anziani per cause naturali.