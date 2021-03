Verona, convocato con una lettera per il vaccino...ma è morto da trent'anni

La lettera è originale, nessun falso: "La invitiamo - si legge - a effettuare la vaccinazione anti Covid-19 nel giorno ed orario di seguito riportati", e cioè il 29 marzo alle ore 11:01 . Peccato però che l'intestatario della convocazione, il signor Omero Bassi, in realtà sia morto trent'anni fa . È successo a Bussolengo (Verona), dove i famigliari del defunto hanno ricevuto la comunicazione da parte dell'Ulss 9 Scaligera.

A segnalarlo, su Facebook il nipote Andrea, ex consigliere regionale ed ora assessore all'Edilizia privata del Comune di Verona: "La campagna vaccinale italiana stavolta è davvero partita a spron battuto - scrive con tanto di foto in allegato - Hanno persino convocato il mio caro nonno Omero, morto nel 1991, trent'anni fa! Che non sia il caso di dare una sistematina alle anagrafi, che dite?".