Verona, Congresso Mondiale delle Famiglie: ecco i temi e i relatori

I temi - Il Congresso Mondiale delle Famiglie (World Congress of Families, WCF) è un evento pubblico internazionale che ha "l’obiettivo di unire e far collaborare leader, organizzazioni e famiglie per affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società", si legge in un comunicato stampa. "Le tematiche che saranno affrontate durante il congresso saranno: la bellezza del matrimonio, i diritti dei bambini, ecologia umana integrale, la donna nella storia, crescita e crisi demografica, salute e dignità della donna, tutela giuridica della Vita e della Famiglia, politiche aziendali per la famiglia e la natalità".



Dove e quando - La manifestazione si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo e si svilupperà attraverso sessioni plenarie e seminari di approfondimento con la partecipazione di 150 relatori povenienti da tutto il mondo. Le conferenze si terranno presso il Palazzo della Gran Guardia, in piazza Bra, dalle 8 alle 19 di venerdì 29 e sabato 30 marzo. Domenica 3, invece, la giornata si aprirà con una messe alle ore 7.15 e si concluderà con una marcia per la famiglia nelle strade della città.