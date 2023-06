Verona, cade in piscina: muore bimbo di 3 anni | Tragedia simile anche nel Torinese, la vittima aveva 2 anni

Un bambino tedesco di 3 anni è morto dopo essere caduto in una piscina a Lazise, in provincia di Verona.

Le condizioni del piccolo, sfuggito alla sorveglianza dei genitori in un complesso di loro proprietà, erano apparse molto gravi, e per questo era stato portato in elicottero in ospedale di Borgo Trento. Nonostante il ricovero, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Morto anche un altro bambino caduto in una piscina nel Torinese.