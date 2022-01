Cade nella piscina di un albergo a Bolzano: morto bambino di due anni

ansa

Un bambino di due anni è morto dopo essere caduto nella piscina di un albergo a Velturno, in provincia di Bolzano. Il piccolo si trovava con i genitori e i due fratelli nella zona wellness della struttura quando, in un momento di disattenzione, è caduto in acqua. Recuperato già privo di sensi, è stato rianimato nell'ospedale di Bressanone e poi trasferito in elicottero in gravissime condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck, dove è deceduto.