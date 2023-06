Verona, bullizza un compagno disabile: promosso con 9 in condotta

Il continuo bersagliamento ha spinto i genitori a cambiare scuola al figlio: "Più volte abbiamo chiesto aiuto alla scuola per proteggerlo dai bulli che lo prendevano in giro a causa delle cicatrici, ma senza ottenere risposta. Non ci hanno concesso neppure la didattica a distanza, quindi non abbiamo avuto altra scelta che fargli cambiare istituto per tutelarlo dalle prese in giro che stava subendo in classe per il suo aspetto fisico. Essere rimasto sfigurato dopo un incidente, non poter più fare sport né condurre una vita normale, avere difficoltà di apprendimento per lui era già una situazione tremenda da affrontare a soli 12 anni, ma diventava del tutto insopportabile se i compagni di classe lo deridono e lo insultano ingiuriandolo e irridendolo", raccontano al Corriere della Sera.