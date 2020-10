Verona, a 80 all'ora con il monopattino in piena notte: il video

E' diventato virale il video che immortala un ignoto conducente a bordo di un monopattino elettrico che sfreccia a oltre 80 chilometri all'ora tra le auto (il limite consentito per i monopattini è di 25 chilometri orari). E' accaduto in piena notte, sulle strade di Bussolengo, in provincia di Verona. L'uomo, che tra l’altro viaggia senza casco, ha anche superato alcune auto.