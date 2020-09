Rimini, in autostrada con il monopattino: "Ho un colloquio di lavoro"

Ha percorso la A14 a bordo di un monopattino, per circa 10 chilometri, sostenendo di doversi recare a Cesena per un colloquio di lavoro e di aver imboccato l'autostrada per poter arrivare in orario. Protagonista della vicenda un giovane di 20 anni, residente a Rimini, intercettato dalla polizia stradale - dopo le segnalazioni di diversi automobilisti - e sanzionato per avere circolato in autostrada con un veicolo non ammesso dal codice della strada.