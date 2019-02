“E' una follia. E' un mondo malato, troppo malato. Non sapevo niente e non so di preciso cosa sia successo”: sono le poche parole proferite a "Mattino Cinque" dal padre di Simona Rocca. La donna è stata aggredita dall'ex compagno Mario D’Uonno, il quale dopo aver speronato l'auto di lei, le ha dato fuoco. Simona è riuscita a sopravvivere all'inferno di fuoco che ha travolto la sua autovettura ma è in condizioni critiche: ha, infatti, riportato ustioni sul 45% del corpo, il 10% delle quali di terzo grado.



La vittima aveva già denunciato D'Uonno per stalking ottenendo il divieto di avvicinamento: una vicenda rimasta privata tanto che la migliore amica di Simona, Barbara, ha commentato: “Non ha mai raccontato di un passato difficile, anche se eravamo molto amiche non mi ha mai parlato di problemi".